China Jo-Jo Drugstores: Reagiert die Aktie?

Am 24.10.2018 ging die Aktie China Jo-Jo Drugstores an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 1,86 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Drogen Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir China Jo-Jo Drugstores auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China Jo-Jo Drugstores in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China Jo-Jo Drugstores haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. China Jo-Jo Drugstores bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China Jo-Jo Drugstores-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,43 USD. Der letzte Schlusskurs (1,86 USD) weicht somit +30,07 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,52 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+22,37 Prozent), somit erhält die China Jo-Jo Drugstores-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die China Jo-Jo Drugstores-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt China Jo-Jo Drugstores mit einer Rendite von 16,63 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Retail - Consumer Staples"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,16 Prozent. Auch hier liegt China Jo-Jo Drugstores mit 9,48 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.