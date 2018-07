China Jinjiang Environment: Bitte unbedingt beachten!

Der China Jinjiang Environment-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,495 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Versorgungsunternehmen".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Jinjiang Environment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Jinjiang Environment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China Jinjiang Environment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,61 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,495 SGD) weicht somit -18,85 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 0,48 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,13 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für China Jinjiang Environment ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die China Jinjiang Environment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...