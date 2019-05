Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das China-Italy PhilanthropyForum (CIPF) wurde von dem China Global Philanthropy Institute(CGPI), dem TOChina Hub und der China Development Research Foundation(CDRF) gemeinsam organisiert mit dem Ziel, dieBelt-and-Road-Initiative zu unterstützten, den philanthropischenAustausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zufördern. Der East-West Philanthropists Summit des CIPF fanderfolgreich vom 20. bis 23. März in der Lincean National Academy ofSciences in Rom statt.Als Ehrenkovorsitzender des Forums nahmen Romano PRODI, ehemaligerPräsident der Europäischen Kommission und ehemaliger Premierministervon Italien, sowie MA Weihua, Vorsitzender des CGPI und ehemaligerGouverneur der China Merchants Bank am 22. März an einemStaatsbankett teil, das vom italienischen Präsidenten SergioMATTARELLA ausgerichtet wurde. In seiner Rede sagte PräsidentMATTARELLA: "Die Schaffung des CIPF sowie eine Reihe von Regierungs-und Handelsvereinbarungen, die morgen unterzeichnet werden sollen,zeigen das starke Interesse beider Länder an kooperativenBeziehungen."Am 23. März unterzeichneten WANG Zhenyao, Präsident des CGPI, FANGJin, stellvertretender Generalsekretär des CDRF und GiovanniANDORNINO, Direktor des TOChina Hub eine Absichtserklärung über dieSchaffung des CIPF für eine langfristige Zusammenarbeit im BereichPhilanthropie. Die Zeremonie fand im Beisein des italienischenPremierministers Giuseppe CONTE statt. Diese Absichtserklärung warunter den 19 zwischenstaatlichen Vereinbarungen, die an diesem Tagunterzeichnet wurden, die einzige im Bereich Philanthropie. DieVeranstaltung markierte den auf höchster Ebene durchgeführtenphilanthropischen Austausch, der je zwischen den beiden Ländernstattgefunden hat.Außerdem war der East-West Philanthropists Summit des CIPF einvoller Erfolg. Über 30 Vertreter aus Politik, Philanthropie,Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft beider Länder nahmen an derVeranstaltung teil. An der Veranstaltung wurde der East-WestPhilanthropy Circle, der sich auf das gemeinsame Handeln der weltweitführenden philanthropischen Familien konzentriert, sowie derInternational Philanthropic Innovation Circle lanciert, der sich aufdie "endgültige Vereinigung der jungen Philanthropen der ganzen Welt"im Rahmen des East-West Philanthropy Forum (EWPF) konzentriert,welches die aktionsreichste Plattform für den Austausch und dieZusammenarbeit zwischen Philanthropen aus Ost und West ist, um diedringendsten umweltspezifischen und sozialen Herausforderungen vonheute anzugehen. Anlässlich der Veranstaltung gaben die Vertreter derchinesischen und italienischen Philanthropen bekannt, konkreteMaßnahmen einleiten zu wollen, um Personalschulungen zu organisieren,den Umweltschutz zu fördern, den Schutz von immateriellem Kulturerbezu gewährleisten und das philanthropische Vermächtnis von Familien imRahmen des CIPF und des EWPF zu unterstützen.Pressekontakt:Wang Yang+86-10-53561080cc@cgpi.org.cnOriginal-Content von: China Global Philanthropy Institute, übermittelt durch news aktuell