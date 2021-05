China International Consumer Expo bringt die besten Produkte der Welt zusammen

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die derzeit stattfindende erste China International Consumer Products Expo (CICPE), die gemeinsam vom Handelsministerium und der Provinzregierung von Hainan organisiert wird, hat erstklassige Produkte aus der ganzen Welt zusammengebracht und weltweit Aufmerksamkeit erregt.Die viertägige Expo, die größte ihrer Art im asiatisch-pazifischen Raum, umfasst eine Gesamtausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern und hat nach Angaben des Hainan International Economic Development Bureau fast 1.500 in- und ausländische Aussteller aus rund 70 Ländern und Regionen angezogen.Zu den Exponaten, die ihren aufregenden und glänzenden Auftritt oder ihr Debüt auf der Expo haben, gehören das Faberge-Ei oder das Hundertjährige-Ei, das in Handarbeit aus 18-karätigem Gold gefertigt wird und bis zu 10 Kilogramm wiegt; ein schwarzer Diamant mit 57 Kanten im Wert von 250 Millionen Yuan; ein luxuriöser Lamborghini mit einer weltweit limitierten Auflage von zwei Exemplaren zu einem Preis von jeweils zehn Millionen Yuan, der die Besucher mit großem Interesse anzieht.Da sich die weltweite Pandemie immer noch ausbreitet, haben die Behörden von Hainan strenge Maßnahmen zur Seuchenprävention und -bekämpfung sowie zur Unterstützung des logistischen Service ergriffen, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten.Exponate, die auf dem Luft- oder Seeweg aus dem Ausland nach Hainan kommen, haben den Desinfektionsprozess durchlaufen, und Teams für Seuchenprävention und -bekämpfung sowie medizinische Sicherheit sind speziell in den Messehallen und den dazugehörigen Hotels positioniert, so Han Shengjian, Direktor des Hainan International Economic Development Bureau.Das Zusammentreffen globaler Produkte bester Qualität in Haikou hat Handelsmöglichkeiten sowohl für ausländische Länder geschaffen, um in den chinesischen Markt einzutreten, aber auch für China und andere Länder, um ihre Konsumgüter weltweit zu verkaufen. Die Teilnehmer aus Übersee hoffen, die Möglichkeiten der Expo zu nutzen, um ihr Geschäft auf dem chinesischen Verbrauchermarkt weiter auszubauen.Als Gastgeber der CICPE ist Hainan eine wichtige Station auf der alten "Maritimen Seidenstraße" und hat enge Handelsbeziehungen mit dem Rest der Welt aufgebaut. Die Inselprovinz hat seit der Ankündigung des diesbezüglichen Masterplans am 1. Juni 2020 den Bau des Hainan-Freihandelshafens und des internationalen Tourismuskonsumzentrums beschleunigt, um ein ideales Geschäftsumfeld zu schaffen und mehr internationale Marken zur Ansiedlung zu bewegen.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=390915Bildunterschrift: Teilnehmer fotografieren das CICPE-Maskottchen "Yuanxiao" im Hainan InternationalConvention and Exhibition Center, HaikouFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1506505/Yuanxiao.jpgPressekontakt:Ms. QiuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Hainan International Economic Development Bureau, übermittelt durch news aktuell