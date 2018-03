Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 25. März hat die ChinaInternational Alcoholic Drinks Expo (CIADE 2018) ihre Tore in Luzhougeöffnet. Die Stadt liegt in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinasund ist auch als "chinesische Weinstadt" bekannt.In diesem Jahr sind bei der Messe mehr als 1.200 Unternehmen aus38 Ländern und Regionen vertreten, die mehr als 5.000 alkoholischeErzeugnisse präsentieren. Es werden online und offline über dreiMillionen Besucher erwartet und es wird mit der Unterzeichnung von 40Verträgen im Gesamtumfang von 35,1 Milliarden Yuan gerechnet.In einer Rede zur Eröffnung der Messe sagte der stellvertretendeGouverneur der Provinz Sichuan, Zhu Hexin, dass Sichuan alswichtigste Weinregion in China seine berühmten Marken wie Wuliangye,Luzhou Laojiao und Langjiu mittlerweile in mehr als 60 Länder undRegionen verkauft. 2017 konnten große Spirituosenunternehmen aus derProvinz einen Rekordgewinn von 27,15 Milliarden Yuan und einJahreswachstum von 29,1 Prozent erzielen.Zhu Hexin ermunterte die Alkohol produzierenden Unternehmen, sichan den Wünschen der Verbraucher zu orientieren, sich am Marktauszurichten und Produkte zu entwickeln, die eine hohe Qualität habenund das kulturelle Erbe widerspiegeln.Der Vorstandsvorsitzende des China National Light IndustryCouncil, Zhang Chonghe, hob in seiner Rede hervor, dass diechinesische Alkoholindustrie 2017 einen Gewinn von über 100Milliarden Yuan erzielt hat. Er fügte hinzu, dass dieAlkoholproduzenten die CIADE als Plattform nutzen sollten, ihre edlenErzeugnisse ebenso wie den tradierten Handwerksgeist vorzuführen, umdie Branche weiter bekannt zu machen.Luzhou gehört bei der Produktion hochprozentiger Spirituosen zuden weltweit zehn wichtigsten Regionen. Laut Liu Qiang, demBürgermeister von Luzhou, liegt der Jahresumsatz der Stadt bei denHauptwirtschaftszweigen bei 80,78 Milliarden Yuan und ist damit imVergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gewachsen.Teil der Messe sind das China International Alcoholic IndustryDevelopment Forum 2018, eine Messeveranstaltung für Investitionen undHandelsbeziehungen mit einer Vertragsunterzeichnungszeremonie für diePilot-Freihandelszone in der South Sichuan Port Area of China(Sichuan), die Auswertung der "Qingzhuo Awards" 2017 für neuealkoholische Erzeugnisse und noch weitere Veranstaltungen.Der Veranstaltungsort bietet eine Ausstellungsfläche von mehr als80.000 Quadratmetern und verfügt über fünf Pavillons, darunter einSonderpavillion für Unternehmen aus Ländern entlang der "NeuenSeidenstraße".Die CIADE 2018 wird von der China Alcoholic Drinks Associationausgerichtet und wird von der Provinzregierung von Sichuan, dem ChinaNational Light Industry Council und dem chinesischenWirtschaftsinformationsdienst unterstützt. Mitorganisatoren sind dieProvinzverwaltung Sichuan für Handel, das Büro in Sichuan fürMesseangelegenheiten und die Stadtverwaltung von Luzhou.Pressekontakt:Huang Qian240820320@qq.com+86-139-8055-4298Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell