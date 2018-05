China Interdye 2018 ging erfolgreich zu Ende

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 18. China International DyeIndustry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition (China Interdye)und die China International Digital Textile Printing, Printing andDyeing Automatics Exhibition (China Textile Printing) gingen am 13.April 2018 im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Centererfolgreich zu Ende. Die beiden Ausstellungen mit den Schwerpunktenauf technologische Innovation einerseits und nachhaltige Entwicklungandererseits wurden von der China Dyestuff Industry Association, derChina Dyeing and Printing Association um dem China Council for thePromotion of International Trade sowie dem Shanghai Sub-Councilgemeinsam mit dem Shanghai International Exhibition Serviceausgerichtet. Die Ausstellung, die zeitlich mit dem 100-jährigenJubiläum der Farbstoffindustrie Chinas zusammenfiel, wurde auf einerFläche von 40.000 m2 abgehalten. Insgesamt nahmen 630 Aussteller aus17 Ländern und Regionen an der Ausstellung teil, die von 69.663Fachbesuchern aus 39 Ländern und Regionen der ganzen Welt besuchtwurde.Eine illustre Liste an führenden inländischen und internationalenFirmen nahmen an den Ausstellungen teil, darunter die internationalenGroßkonzerne Tanatex, Huntsman und Yorkshire sowie die führendeninländischen Unternehmen Zhejiang Longsheng Group, Zhejiang Runtu,Hangzhou Jihua Group und andere, die alle ein großes Lob an dieOrganisatoren aussprachen. Delegationen von Ausstellern aus Indienund Korea trugen ebenfalls zur erhöhten Teilnahme bei. Zudembesuchten Meinungsmacher von zahlreichen Branchenverbänden dieVeranstaltung, darunter China Petroleum and Chemical IndustryAssociation, China National Textile and Apparel Council, Council forthe Promotion Of International Trade Shanghai, China Dyeing andPrinting Association, China Cotton Textile Association, ChinaKnitting Industrial Association und Organic Pigment ProfessionalCommittee von China Dyestuff Industry Association, AdditivesProfessional Committee und Masterbatch Professional Committee.Während der Ausstellungen fanden mehrere wichtigeLaunch-Veranstaltungen, Foren, Seminare, Konferenzen für neueProdukte, Branchenkonferenzen und Jahrestreffen gleichzeitig statt.Zwei erwähnenswerte Veranstaltungen waren die Launch-Zeremonie fürdie Online-E-Commerce-Plattform i7colors, die im Shanghai World ExpoExhibition & Convention Center, North Hall, stattfand, sowie diePressekonferenz für Zhichuan Eco Net, die im Rahmen von ChinaInterdye abgehalten wurde. Durch die Kombination von Ausstellungenund Meetings wurde die anhaltende Transformation der weltweitenFarbstoff- und Chemieindustrie gefördert.Im nächsten wird die China Interdye vom 10. bis 12. April erneutim Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center stattfinden.Anmeldungen für die Interdye Asia, die Schwestermesse von ChinaInterdye, die vom 21. bis 24. November im Saigon Exhibition &Convention Center in Vietnam stattfinden wird, werden ab sofortentgegengenommen. Die Veranstaltung umfasst eine Austauschplattformfür die Farbstoffindustrie Chinas, um die anhaltende Transformationweiter zu beschleunigen und der asiatischen FarbstoffindustrieAufschwung zu verleihen. Um sich anzumelden, kontaktieren Sie bitteHerrn Zack: +86-21-6279-2828.Pressekontakt:Luyi Zhao+86-21-62792828Original-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell