Das China Intercontinental Communication Centre kooperiert mit National Geographic bei der Erstellung einer Reihe von Dokumentationen über Chinas extreme Landschaften

Das China Intercontinental Communication Centre (CICC) kooperiertmit National Geographic zur Produktion einer Serie über Chinasextreme Landschaften. Bei Extreme China handelt es sich um eine Reihevon Dokumentationen, die einige der beeindruckendstenNaturschauplätze der Region erkunden. Jede Episode erkundet eineandere Landschaft und die Gemeinschaften, die dort leben, durch dieAugen des National Geographic Forschers und Fotografen Ben Horton.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/775667/CICC_Extreme_China.jpg )Der Moderator Ben Horton arbeitet auf seiner Reise zu den extremenNaturlandschaften Chinas mit drei weiteren führenden chinesischenForschern zusammen. Jede Episode der Serie zeigt einen anderengeografischen Ort: die Eiskaskaden von Siguniang, das Hainanmeer unddie Karsttrichter in Hanzhong. Gemeinsam stehen die Teams vorextremen Herausforderungen in unheimlich schönen Umgebungen, bringenihre Fähigkeiten und ihr Wissen zusammen und stellen es auf dieProbe. Der Betrachter wird auf eine epische Entdeckungsreisemitgenommen, die beim Eisklettern, Freitauchen und Caving inbeeindruckenden Landschaften den Abenteuergeist weckt. Gleichzeitigmachen sich die Teams mit dem Leben der lokalen Gemeinschaft vertrautund zeigen, wie sich die Menschen dort angepasst haben und gedeihen.Die chinesischen Forscher sind bekannte Experten auf ihrem Gebiet.Universitätsprofessor Liu Yong nimmt Ben auf seine erste Reise nachSiguniang mit, um zu erfahren, wie die lokale tibetische Bevölkerungder Jiarong in der rauen Umgebung lebt und um die 300 m hohenEiskaskaden zu überwinden. Die Unterwasserfotografin undNaturschützerin Dou Dou ist eine der erfahrensten Taucherinnen undSurferinnen Chinas. Sie reist mit Ben nach Hainan, um die lokaleFischereikultur zu dokumentieren und die Unterwasserwelt sowie dieumliegenden Inseln und Riffe zu erkunden. In der letzten Episode wirdAbond, der führende Kletterspezialist Chinas, vorgestellt. Das Duotaucht tief in den Bauch der größten Dolinengruppe der Welt inHanzhong ein, sie trotzen Felsstürzen, schwimmen in unterirdischenFlüsse und engen Tunneln, um eines der verborgenen Geheimnisse derNatur zu lüften.Das Produktionsteam von Extreme China hat mit innovativen Erzähl-und Filmtechniken viel Arbeit in den Ausdruck kultureller undgeographischer Geschichten investiert. Sie zeigen damit die Schönheitder vielfältigen Landschaften und Kulturen Chinas aus einer neuenPerspektive und öffnen ein Fenster zum täglichen Leben der Menschen.