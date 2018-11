China Infrastructure & Logistics: Was könnte jetzt noch passieren?

In unserer neuen Analyse nehmen wir China Infrastructure & Logistics unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Marine Häfen und Dienstleistungen". Die China Infrastructure & Logistics-Aktie notierte am 19.11.2018 mit 1,11 HKD.

Nach einem bewährten Schema haben wir China Infrastructure & Logistics auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China Infrastructure & Logistics wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält China Infrastructure & Logistics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: China Infrastructure & Logistics ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Transportation & Logistics) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,76 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,08 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der China Infrastructure & Logistics beläuft sich mittlerweile auf 1,24 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,11 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,48 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,78 HKD. Somit ist die Aktie mit +42,31 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".