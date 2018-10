China-Hongkong Photo Products: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie China-Hongkong Photo Products aus dem Segment "Händler" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 12.10.2018 ein Kurs von 0,325 HKD geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China-Hongkong Photo Products mit einer Rendite von -22,62 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Distributors - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,54 Prozent. Auch hier liegt China-Hongkong Photo Products mit 23,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für China-Hongkong Photo Products in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für China-Hongkong Photo Products haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. China-Hongkong Photo Products bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. China-Hongkong Photo Products liegt mit einem Wert von 10,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 69 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Distributors - Discretionary" von 32,13. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".