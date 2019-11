China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF2019) in Shenzhen beendet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 21. China Hi-Tech Fair, die unter demMotto "Stärkung der Greater Bay Area durch Öffnung und Innovation" stand, endeteerfolgreich am 17. November in Shenzhen. Die fünftägige Veranstaltung bot einePlattform für Ausstellungen, Foren, Technologieaustausch und Kooperationen undspielte eine aktive Rolle bei der Förderung technologischer Innovationen und derVerbesserung des Innovationsumfelds.Auf einer Fläche von 142.000 m2 brachte die CHTF2019 insgesamt 3.315 Ausstellerzusammen. Diese präsentierten 10.216 Hightech-Projekte aus Bereichen wiekünstliche Intelligenz (KI), Smart Home, Intelligente Fertigung, Internet derDinge (IoT), Smart Drives, Smart+, Fahrzeugnetzwerke, 5G und Blockchain.148 Delegationen aus 44 Ländern und internationalen Organisationen wieArgentinien, Australien, Österreich, Bahrain, Japan, Südkorea, den USA und derEU sowie 33 Provinzen und Stadtbezirken einschließlich Peking, Shanghai,Guangdong, Hongkong, Macau und Taiwan nahmen an der Messe teil. Außerdemstellten 29 namhafte Universitäten ihre High-Tech-Projekte vor.Im Rahmen der Veranstaltung fanden insgesamt 256 hochkarätige Foren, Salons undFachkonferenzen mit 576.000 Teilnehmern statt. 1.253 Journalisten von 306Medienkanälen aus dem In- und Ausland berichteten über das Ereignis.Neben Huawei, ZTE, Fuji, Ping An Technology, NTT DATA, Hong Kong Telecom undanderen führenden Unternehmen stellten viele Einhorn- bzw.Quasi-Einhorn-Startups auf der Messe aus, wo insgesamt 2.077 neue Produkte und701 neue Technologien vorgestellt wurden - 400 mehr als im Vorjahr.Darüber hinaus wurden von 60 renommierten Gästen, darunter Nobelpreisträger, einGewinner des Turing Award, chinesische und ausländische Akademiker,Wissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, Reden vorgetragen. HochrangigeFührungskräfte von IBM, Bosch, Philips, Fujitsu, Midea und Thunder nahmen anverschiedenen Foren und anderen Aktivitäten teil. 9 hochrangige Politiker aufEbene des stellvertretenden Ministers oder höher aus dem Iran, Ungarn, Serbien,Irland und den VAE besuchten die Messe.Um innovative Ressourcen in der Greater Bay Area zu bündeln, die Guangdong,Hongkong und Macao umfasst, richtete die CHTF2019 zudem einenAusstellungsbereich Guangdong-Hong Kong-Macao ein, um neue Möglichkeiten füreine regional koordinierte Entwicklung aufzuzeigen und zum Aufbau einesstärkeren technologischen Innovationszentrums in der Region beizutragen.In ihrem 21. Jahr ist der CHTF der Aufbau einer Handelsplattform fürwissenschaftliche und technologische Leistungen erfolgreicher denn je gelungen.Die CHTF wird weiterhin Hand in Hand mit allen Sektoren der Hightech-Branchezusammenarbeiten, um der chinesischen Hightech-Entwicklung neue Impulse zuverleihen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031623/Hall_1_CHTF_2019.jpgPressekontakt:Frau Peggie WangChina Hi-Tech Fair Organizing Committee OfficeTel.: +86-755-82848962wangyq@chtf.com654333235@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138825/4444850OTS: China Hi-Tech Fair Organizing Committee OfficeOriginal-Content von: China Hi-Tech Fair Organizing Committee Office, übermittelt durch news aktuell