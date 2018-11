China Hi-Tech Fair 2018 in Shenzhen beendet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 20. China Hi-Tech Fairendete am 18. November im Shenzhen Convention and Exhibition Centerin der Provinz Guangdong. Während der fünftägigen Ausstellung kamen563.000 Besucher aus 103 Ländern und Regionen.Han Wangxi, der Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeitdes CPC-Gemeindekomitees Shenzhen, gab an dem Tag einePressekonferenz. Yang Xiuyou, der Vizegeneralsekretär desOrganisationskomitees war eingeladen, um ein Resümee aus der Messe2018 zu ziehen.Laut Yang gab es so viele Teilnehmer wie noch nie: 41 Länder undinternationale Organisationen sowie 61 Delegationen aus dem Auslandwaren anwesend, dazu zählten auch erstmalig Chile, Kuba und Peru.Insgesamt führten 3.356 Aussteller 11.322 Hightech-Projekte ausden Bereichen intelligente Autos, Internet der Dinge, intelligenteFertigung, künstliche Intelligenz (KI), virtuelle Realität, InternetPlus, Biomedizin, Big Data, Smart City, neue Energien, neueMaterialien und moderne Landwirtschaft vor.Gleichzeitig erfolgte im Rahmen der Messe die Freigabe von 1.746neuen Produkten und 585 Spitzentechnologien durch 80 Unternehmen.Im Vergleich zu den vorherigen Veranstaltungen nahmen in diesemJahr mehr Einhörner aktiv teil, darunter SenseTime, iQiyi, Royole,Orbbec und Qiniu Cloud sowie die drei inländischen KI-Chip-MagnatenCambricon, Horizon Robotics und DeePhi.Um dem Innovations- und Unternehmerdrang gerecht zu werden, wurdenauf der Hightech-Messe spezielle Ausstellungen für Sci-Tech-Start-upsund -Hersteller eingerichtet, für die sich mehr als 200 in- undausländische Unternehmen und Hersteller anmeldeten.Neu waren außerdem zwei internationale Veranstaltungen: eineMatchmaking-Messe und eine Finanzierungs-Roadshow. So wurde dieVerbindung zwischen Kapital und Industrie wirksam gefördert.Besonders viel positive Resonanz von Seiten der Öffentlichkeiterhielten ein Zeitkorridor, ein Mikrovideo und eineAusstellungsfläche für herausragende Innovationsarbeiten, dieanlässlich des 20-jährigen Bestehens der Messe errichtet wordenwaren.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/788533/CHTF_press_conference.jpgPressekontakt:Peggie Wang+86-755-82848962overseas@chtf.comOriginal-Content von: CHTF Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell