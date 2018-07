China Healthwise: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Kootenay Silver":

In unserer neuen Analyse nehmen wir China Healthwise unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeitartikel". Die China Healthwise-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 0,073 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Healthwise auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China Healthwise mit einer Rendite von -37,29 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Leisure Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,43 Prozent. Auch hier liegt China Healthwise mit 40,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...