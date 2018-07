China Harmony New Energy Auto: Was man jetzt noch wissen sollte!

China Harmony New Energy Auto weist zum 24.07.2018 einen Kurs von 3,33 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Automobilhandel" geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir China Harmony New Energy Auto auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. China Harmony New Energy Auto weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Retail - Discretionary") von 3,46 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,44 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

