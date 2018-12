China Harmony New Energy Auto: Genau das was haben wir angekündigt

Der China Harmony New Energy Auto-Schlusskurs wurde am 07.12.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 2,88 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir China Harmony New Energy Auto auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der China Harmony New Energy Auto-RSI ist mit einer Ausprägung von 60 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 69,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China Harmony New Energy Auto damit 33,12 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt -1,13 Prozent. China Harmony New Energy Auto liegt aktuell 33,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,3 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 31,3. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält China Harmony New Energy Auto auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.