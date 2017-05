Die China Guangxi Products Exhibition veranstaltet Pressekonferenz in Deutschland, Förderung des Handels zwischen der Provinz Guangxi und den europäischen Ländern

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die China GuangxiProducts Exhibition (CGPE), die vom 2. bis zum 4. Juni in der MesseOffenbach, Deutschland, stattfinden wird, hat vor ihrem ersten Startin Deutschland ein Zeichen gesetzt. Die Abteilung für Handel derAutonomen Region Guangxi Zhuang in China hat in Frankfurt einePressekonferenz veranstaltet.Auf der Pressekonferenz waren lokale Medien, Vertreter aus derIndustrie und von Wirtschaftsverbänden anwesend. Vertreten warenunter anderem der Chinesische Rat für die Förderung desinternationalen Handels, die Chinesische Kammer für internationalenHandel in Deutschland und die Allgemeine Handelskammer von Guangxi inDeutschland.Diao Weihong, der Leiter der Abteilung für Handel in Guangxi,hielt auf der Pressekonferenz eine Keynote-Rede. Er merkte an, dassdie Provinz Guangxi, die sich an der Schnittstelle zu dreiWirtschaftskreisen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) imsüdlichen und südwestlichen Teil Chinas befindet, eine wichtige Rollein der chinesischen Initiative "Neue Seidenstraße" spiele."Mit ihrem großartigen Investitionspotenzial in China entwickeltsich Guangxi derzeit zu einer der dynamischsten und attraktivstenRegionen in Asien", fügte Diao hinzu. "Wir hoffen, dass die CGPEUnternehmen aus Guangxi dabei helfen wird, ihre Marken auf den Marktzu bringen und zu fördern und ihre geschäftliche Zusammenarbeit mitpotenziellen Kunden auf dem europäischen Markt voranzubringen."Laut dem deutschen Statistischen Bundesamt erreichte der Handelzwischen China und Deutschland im vergangenen Jahr ein Volumen von170 Milliarden Euro, womit China zum ersten Mal Deutschlands größterHandelspartner war. Engere wirtschaftliche Beziehungen zwischen denbeiden Ländern haben auch die Verbindungen zwischen Guangxi undDeutschland gestärkt, bei denen eine rasche Entwicklung beobachtetwerden konnte.Auf der diesjährigen Messe werden mehr als 60 Unternehmen ausGuangxi teilnehmen, die ihre Produkte an den rund 70 Messeständenausstellen werden. Es wird erwartet, dass auf der Veranstaltung biszu 4.000 Facheinkäufer dabei sein werden, die hier auch zuHandelsabschlüssen kommen wollen.Über die China Guangxi Products ExhibitionDie China Guangxi Products Exhibition (CGPE) ist dem ChinesischenZentrum für Außenhandel, einer Unterabteilung des Handelsministeriumsder Volksrepublik China, angeschlossen. Im Verlauf der letzten Jahrehat die Messe erfolgreiche Veranstaltungen in Indien, Thailand,Kambodscha und Ungarn durchgeführt.Über Canton Fair Advertising Co, LtdDie Canton Fair Advertising wurde 1988 gegründet und ist Mitgliedder Werbeagentur "4A" aus Guangzhou, die als ständiges Direktoriumsowohl für den Verband der Werbebranche der Provinz Guangdong alsauch für den Verband der Werbebranche in Guangzhou dient. Zudemfungiert sie als stellvertretender Vorstand für den Verband fürAußenwerbung in Guangzhou.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/517840/news_conference_in_Frankfurt__Germany.jpgPressekontakt:Cecilia HUANG+86-13763355338huangxiaoying@cantonfairad.comOriginal-Content von: Canton Fair Advertising Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell