China Goldjoy: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

China Goldjoy weist zum 27.07.2018 einen Kurs von 0,46 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Goldjoy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Goldjoy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Goldjoy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet China Goldjoy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hardware. Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (1,11 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Goldjoy liegt bei einem Wert von 11,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hardware" (KGV von 48,31) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Goldjoy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.