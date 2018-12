China Gaoxian Fibre Fabric: Was könnte jetzt noch passieren?

Am 03.12.2018 ging die Aktie China Gaoxian Fibre Fabric an ihrem Heimatmarkt Singapore mit dem Kurs von 0,021 SGD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Textilien".

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Gaoxian Fibre Fabric entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Gaoxian Fibre Fabric erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -67,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Apparel & Textile Products"-Branche sind im Durchschnitt um -5,09 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -62,18 Prozent im Branchenvergleich für China Gaoxian Fibre Fabric bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,47 Prozent im letzten Jahr. China Gaoxian Fibre Fabric lag 62,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber China Gaoxian Fibre Fabric. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um negative Themen, es gab keine positive Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China Gaoxian Fibre Fabric daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält China Gaoxian Fibre Fabric von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der China Gaoxian Fibre Fabric-RSI ist mit einer Ausprägung von 50 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 50, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".