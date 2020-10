Baden-Baden/Steinbach (ots) - Der chinesische Funktionär Yongtu Long ist in Deutschland noch wenig bekannt, obgleich er zu den Schlüsselfiguren in der chinesischen Planwirtschaft gehört. Sein Bekanntheitsgrad könnte sich schlagartig ändern, wenn er wie geplant auf dem Peter Hertweck Forum am 2. und 3. Dezember im Europapark Rust auftritt. Denn Yongtu Long war der Chefunterhändler bei den 13 Jahre lang andauernden Verhandlungen über den Beitritt der Volksrepublik China zur Welthandelsorganisation WTO. Er gilt heute als einer der einflussreichsten Männer Chinas bei internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dem Vordenker Peter Hertweck ist mit dem geplanten Auftritt von Chinas WTO-Chefunterhändler ein Coup gelungen, der den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen neuen Schwung verleihen könnte. Denn Yongtu Long kommt nicht allein, sondern als Wirtschaftsbotschafter zahlreicher chinesischer Unternehmen, die sich in Europa engagieren wollen.Seit 2010 haben chinesische Investoren 1.755 Unternehmensbeteiligungen in Europa erworben, einschließlich Mehrheitsübernahmen wie beim Augsburger Maschinenbau- und Roboterunternehmen Kuka. Besonders stark im Fokus stehen Hightech-Firmen, Versorgungsgesellschaften und Logistikunternehmen. Peter Hertweck ordnet das Geschehen geopolitisch ein: "Lange Zeit hat China Europa eher als Technik-Museum und Junior-Partner der USA eingeschätzt. Doch seit die transatlantischen Beziehungen ins Wanken geraten sind, hat China Europa als ein wertvolles Ziel erkannt." Der Vordenker verweist beispielhaft auf das Projekt "Neue Seidenstraße", für das China rund 1.000 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren investieren will. Langfristig wird das Investitionsvolumen auf 5.000 bis 8.000 Milliarden Dollar veranschlagt. Über 100 Länder haben sich mittlerweile direkt oder indirekt angeschlossen. Damit umschließt das Projekt über 60 Prozent der Weltbevölkerung und mehr als 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft. "Statt über die ständigen Clownerien von US-Präsident Donald Trump zu lästern, sollen wir lieber sehr genau zuhören, was Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu sagen hat", rät Peter Hertweck, und erklärt: "In diesem Sinne versteht sich das neue Forum mit dem chinesischen Funktionär Yongtu Long als einem der Keynote-Sprecher auch als eine Plattform für den deutsch-chinesischen Wirtschaftsdialog."Als Zielgruppe für das Peter Hertweck Forum nennt der Initiator vor allem Unternehmer und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Ebenso gerne gesehen sind Startups, Business Angels und Investoren mit Interesse am Mittelstand, betont er. Auf der letztjährigen Veranstaltung hatten sich mehr als 120 Teilnehmer aus diesen Kreisen zusammengefunden.Das Peter Hertweck Forum bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Startups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: info@peter-hertweck-forum.de,Web: https://peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Peter Hertweck Forum, übermittelt durch news aktuell