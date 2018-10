China First Capital: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

In unserer neuen Analyse nehmen wir China First Capital unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung". Die China First Capital-Aktie notierte am 28.09.2018 mit 4,2 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China First Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China First Capital jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 73,44 und liegt mit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Transportation Equipment) von 174,09. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält China First Capital auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die China First Capital-Aktie beträgt dieser aktuell 4,41 HKD. Der letzte Schlusskurs (4,2 HKD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,76 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält China First Capital somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 4,58 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,3 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für China First Capital ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird China First Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von China First Capital im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China First Capital. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".