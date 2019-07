China Film Co Ltd: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der China Film Co Ltd-Kurs wird am 23.07.2019, 13:17 Uhr mit 14.11 CNH festgestellt.

Nach einem bewährten Schema haben wir China Film Co Ltd auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent liegt China Film Co Ltd 0,79 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2.78. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der China Film Co Ltd von 14,01 CNH ist mit -7.46 Prozent Entfernung vom GD200 (15,14 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,17 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -7.65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der China Film Co Ltd-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt China Film Co Ltd damit 25,39 Prozent über dem Durchschnitt (-31.1 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -31.63 Prozent. China Film Co Ltd liegt aktuell 25,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".