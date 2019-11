China Fangda: Geht es jetzt los?

Per 12.11.2019, 05:09 Uhr wird für die Aktie China Fangda am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 4.14 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Fangda einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Fangda jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über China Fangda wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält China Fangda auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 4,52 % ist China Fangda im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (2,1 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Fangda liegt bei einem Wert von 2,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Fangda damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.