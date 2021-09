China Evergrande: Ein Höllenritt!

Der Verlierer der letzten Tage hat an der Hongkonger Börse um mehr als 18 % zugelegt. Grund sind die beiden Zins-Zahltage gestern und heute. Eine Teileinigung mit den Gläubigern in China hat an den Finanzmärkten sofort für wachsendes Interesse gesorgt. Das Papier notiert nun wieder über 2,69 Hongkong-Dollar. Im zurückliegenden Jahr hatte es mehr als 80 % an Wert verloren.

