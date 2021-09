China Evergrande-Aktie: Zentralbank signalisiert Hilfen

Am Montag hat sich die chinesische Zentralbank indirekt zur Krise geäußert und Hilfen für den angeschlagenen Immobilienentwickler signalisiert. Marktteilnehmer gehen deshalb davon aus, dass die Zentralregierung in Beijing sich darum bemühen wird, einen unkontrollierten Zusammenbruch von China Evergrande und damit eine größere Finanzkrise zu vermeiden. Konkret zum Schuldenproblem von China Evergrande Stellung nahm die Peoples Bank of China allerdings nicht.

