China Everbright: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie China Everbright aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.09.2018 ein Kurs von 6,87 HKD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Everbright. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: China Everbright ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Utilities) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 119,84 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Everbright investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,48 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen Mehrertrag in Höhe von 1,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.