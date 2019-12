China Everbright: Sollten Sie jetzt etwas tun?

China Everbright, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Kapitalmärkte", notiert aktuell (Stand 00:12 Uhr) mit 13.19 HKD nahezu unverändert (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Die Aussichten für China Everbright haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Everbright erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um -13,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +16,01 Prozent im Branchenvergleich für China Everbright bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,54 Prozent im letzten Jahr. China Everbright lag 13,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Everbright liegt bei einem Wert von 9,01. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 24,95) unter dem Durschschnitt (ca. 64 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Everbright damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,98 Prozent und liegt damit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,07). Die China Everbright-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.