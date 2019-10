China Eastern, Virgin Atlantic, Air France und KLM vereinbaren Kooperation

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 16. Oktober gab China Eastern seineAbsicht bekannt, ein Joint Venture mit Virgin Atlantic, Air Franceund KLM einzugehen. Ziel ist es, für Fluggäste zwischen Europa undChina Mehrwert zu schaffen und die Reiseoptionen zu verbessern.Derzeit kooperiert China Eastern mit Air France und KLM durch einAngebot an Flügen zwischen China und Paris bzw. Amsterdam. DieErweiterung der bestehenden Allianz zwischen China Eastern, AirFrance und KLM um Virgin Atlantic bedeutet einen unmittelbarenKundennutzen, beispielsweise durch mehr Reiseoptionen und bessereAnschlussflüge in Europa und China. Dazu wird ein gemeinsamesStreckennetz aufgebaut, ergänzt durch attraktive gemeinsameWerteversprechen.China Eastern und Virgin Atlantic nehmen den gemeinsamenFlugbetrieb zwischen London und Shanghai zu einer Zeit auf, wo denMärkten für Flüge von China in das Vereinigte Königreich großesWachstumspotenzial prophezeit wird. China Eastern plant die erstenCodeshare-Flüge auf Virgin Atlantic-Verbindungen zwischen London undShanghai. Dadurch entsteht ein enormer Kundennutzen, beispielsweisedurch Sammeln und Einlösen von Meilen mit beiden Airlines auf Flügenzwischen China und dem Vereinigten Königreich.Mit der Ankündigung untermauert China Eastern die Bedeutung deseuropäischen Markts. Das Unternehmen stimuliert damit seineinternationale Entwicklung, den Ausbau seines Langstreckennetzes unddie Verbesserung der Servicequalität. Außerdem leistet es einenBeitrag zur Internationalisierung der zivilen Luftfahrt in China undzur Seidenstraßeninitiative.Tian Liuwen, EVP China Eastern Group, kommentierte:"China Eastern und Air France-KLM verbindet eine lange undbeständige strategische Partnerschaft. Wir leisten tatkräftigeUnterstützung für den Service der Partner zwischen China und Europa.Mit dem Beitritt von Virgin Atlantic erreichen wir ein neues Niveauund können für Kunden zwischen China und Europa mehr erstklassigProdukte und Dienstleistungen anbieten."Informationen zu China EasternChina Eastern Air Holding Co. Ltd (CEAH) hat ihren Hauptsitz inShanghai und gehört zu den drei wichtigstenLuftbeförderungsunternehmen in China. Das Unternehmen ist aus derersten Flugstaffel hervorgegangen, die von der ehemaligenZivilluftfahrtbehörde von Shanghai im Januar 1957 gegründet wurde.Die Vermögenswerte von CEAH belaufen sich auf über 350 Mrd. RMB.CEAH ist weiterhin tonangebend bei der industriellen Transformationund Modernisierung. Die Airline hat sich das Ziel gesetzt, eineIndustriestruktur nach dem Modell '3+5' auf Basis von dreiKernsparten aufzubauen: Rundumservice, niedrige Kosten und Logistik.Ergänzt wird dies durch Synergien in fünf Industriezweigen: MRO,Flug-Catering, technologische Innovation, Finanzen und gewerblicheInvestitionen.Als Kernunternehmen von CEAH war China Eastern Airlines Co., Ltd.(CEA) das erste chinesische Luftfahrtunternehmen, das 1997 an denBörsen New York, Hongkong und Shanghai notiert wurde. Gegenwärtigunterhält das Unternehmen eine Flotte von 750 Passagier- undFrachtflugzeugen und eine der jüngsten Flotten der Welt. Es betreibtdie größte und modernste Großraum-Flotte mit Internetzugang. CEA istdie erste chinesische Airline, die die Nutzung von Mobiltelefonen undanderen tragbaren Geräten erlaubt hat.Als Mitglied der SkyTeam Alliance hat CEA in enger Kooperation mitanderen SkyTeam Alliance-Mitgliedsairlines sein Streckennetz vonseinem Hauptdrehkreuz Shanghai auf 1.150 Flugziele in 175 Ländernausgedehnt. Die Airline bedient pro Jahr mehr als 1,3 MillionenPassagiere und nimmt damit weltweit den 10. Platz ein. "EasternMiles"-Vielflieger kommen in den Genuss von weltweit mehr als 750VIP-Flughafenlounges der insgesamt 19 SkyTeam-Mitgliedsairlines.China Eastern ist bestrebt, seinen Passagieren in aller Welt eingroßartiges Reiseerlebnis durch "pünktlichen, feinfühligen undpräzisen" Service zu bieten. In den vergangenen Jahren hat ChinaEastern Airlines im In- und Ausland eine ganze Reihe vonAuszeichnungen gewonnen, beispielsweise für operative Leistung,Servicequalität und CSR. Von der CAAC wurde ihr der Diamond FlightSafety Award verliehen (die höchste Auszeichnung ihrer Art in China).Von WPP wird sie seit acht Jahren ohne Unterbrechung zu den 50wertvollsten chinesischen Marken gezählt, und Brand Finance hat sievier aufeinanderfolgende Jahre in der Kategorie "Global Brand Value500" nominiert.Offizielle Website: www.ceair.comHotline: +86 (95530)FlugpläneAktueller gemeinsamer Flugplan China Eastern-Air France-KLM(Sommerflugplan 2019):- China Eastern:- Zwei Verbindungen pro Tag zwischen Shanghai - Pudong und Paris -Charles de Gaulle- 4 Verbindungen pro Woche zwischen Shanghai - Pudong und Amsterdam -Schiphol- 3 Verbindungen pro Woche zwischen Kunming und Paris - Charles deGaulle- 3 Verbindungen pro Woche zwischen Qingdao und Paris - Charles deGaulle- Air France:- Zwei Verbindungen pro Tag zwischen Paris - Charles de Gaulle undShanghai - Pudong- 3 Verbindungen pro Woche (4 zu Hauptreisezeiten) zwischen Paris- Charles de Gaulle und Wuhan- KLM: 12 Verbindungen pro Woche zwischen Amsterdam - Schiphol undShanghai - Pudong.Service zwischen London und Shanghai durch China Eastern undVirgin Atlantic (Sommerflugplan 2019):- China Eastern:- Täglicher Service von Shanghai - Pudong nach London Heathrow- 3 Verbindungen pro Woche von Shanghai - Pudong nach London -Gatwick (ab Winterflugplan 2019 täglicher Service)- Virgin Atlantic:- Täglicher Service von Shanghai - Pudong von London Heathrow.