China E-Information: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

In unserer neuen Analyse nehmen wir China E-Information unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste". Die China E-Information-Aktie notierte am 22.08.2018 mit 0,24 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unsere Analysten haben China E-Information nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber China E-Information. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China E-Information daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält China E-Information von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China E-Information-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,3 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,24 HKD) weicht somit -20 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (0,26 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,69 Prozent Abweichung). Die China E-Information-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die China E-Information-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China E-Information damit 11,85 Prozent unter dem Durchschnitt (2,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Services" beträgt 12,27 Prozent. China E-Information liegt aktuell 21,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".