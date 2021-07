China EV Startup Nio will nach Europa expandieren!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Das in China ansässige EV-Startup Nio kündigte am Donnerstag an, dass es im September seinen ersten Übersee-Store in Norwegen eröffnen wird. Die Nio-Aktie fiel.

Das erste Service- und Lieferzentrum von Nio Norwegen in Oslo wird ebenfalls im September eröffnet, so das Unternehmen in einer Erklärung. Im Jahr 2022 soll das Kundendienstnetz landesweit ausgebaut werden.

Der ES8, Nios smartes Elektro-SUV-Flaggschiff, wird das erste Fahrzeugmodell



