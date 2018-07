China Distance Education: Aktienanalyse vom 14.07.2018

Für die Aktie China Distance Education stehen per 13.07.2018 7,2 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. China Distance Education zählt zum Segment "Bildungsdienste".

Unsere Analysten haben China Distance Education nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China Distance Education mit einer Rendite von -3,36 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Consumer Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,78 Prozent. Auch hier liegt China Distance Education mit 18,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von China Distance Education investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,06 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Services einen Mehrertrag in Höhe von 3,35 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der China Distance Education ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Distance Education-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,1, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,09, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.