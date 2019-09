China Development Bank Leasing: Was soll die Aufregung?

Der Kurs der Aktie China Development Bank Leasing steht am 17.09.2019, 14:52 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1.55 HKD. Der Titel wird der Branche "Spezialisierte Finanzen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Development Bank Leasing auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Development Bank Leasing liegt bei einem Wert von 7,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 26,82) unter dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Development Bank Leasing damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die China Development Bank Leasing-Aktie ein Durchschnitt von 1,72 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,58 HKD (-8,14 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,61 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der China Development Bank Leasing-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. China Development Bank Leasing erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: China Development Bank Leasing schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,36 % und somit 1,27 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".