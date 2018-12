China Cyts Tours: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

An der Börse Shanghai schloss die China Cyts Tours-Aktie am 03.12.2018 mit dem Kurs von 14,76 CNH. Die China Cyts Tours-Aktie wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.

China Cyts Tours haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Cyts Tours erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -20 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -6,03 Prozent im Branchenvergleich für China Cyts Tours bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,14 Prozent im letzten Jahr. China Cyts Tours lag 1,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,31 liegt China Cyts Tours auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Recreation Facilities & Svcs" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Derzeit schüttet China Cyts Tours niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Recreation Facilities & Svcs. Der Unterschied beträgt 2,12 Prozentpunkte (0,68 % gegenüber 2,8 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".