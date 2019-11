Das China Cooperation Center des CTCE Global Offshore Science und des Technology Center in Duisburg, Deutschland, gliedert sich an Zhongnan Hightech an

Schanghai (ots/PRNewswire) - Am 31 Oktober fand in Schanghai die"3rd Cooperation and Matchmaking Conference des CTCE Global OffshoreScience und des Technology Center Duisburg, Deutschland" statt, dievon Zhongnan Hightech, einer orientalischen Ideenschmiede und demdeutschen Unternehmen Starhai International mit gesponsert wurde. DasThema dieses Events war "Co-building 'made in Germany + made inChina' cooperation platform, sharing the development opportunities ofthe 'Fourth Industrial Revolution'". Sören Link, der Bürgermeistervon Duisburg besuchte China während des Events, an dem mehr als 700Gäste bestehend aus Regierungsmitgliedern, Unternehmen, Vereinigungenund Universitäten aus ganz China teilnahmen, mit einer Delegation vonmehr als 20 Vertretern der deutschen Politik und Wirtschaft, um dieMechanismen der sino-deutschen Produktionskooperation zu diskutierenund über die Zukunftsaussichten einer Industriekooperation zwischenChina und Deutschland zu sprechen.dDas CTCE-Projekt im deutschen Duisburg, bei dem es sich um einender wichtigsten Teilnehmer der "Belt and Road Initiative" handelt,ist ein Städteprojekt "made in China", das von Bürgermeister Linkpersönlich befürwortet wird und auf chinesische Unternehmenmaßgeschneidert ist. Auf diesem Event wurde das China CooperationCenter des CTCE Global Offshore Science und des Technology Center inDuisburg, Deutschland offiziell gestartet und an Zhongnan Hightechangegliedert. Die beiden Parteien sehen die Kooperation im Rahmen desCTCE-Projekts als Beginn eines Brückenschlags an, damit chinesischeUnternehmen dem Grundsatz "Going Global" und deutsche dem Grundsatz"Coming to China" folgen können.Keren Zhou, ehemaliger Vize-Handelsminister der VolksrepublikChina sagte in seiner Rede, dass sich China und Deutschland alsweltweit wichtige Produktionsländer in Bezug auf dieIndustriestruktur, den Markt und die Talente sehr ähnlich sind. BeideLändern verfügen über gute Aussichten für eine Zusammenarbeit, in derDeutschlands "Qualität" mit Chinas "Quantität" kombiniert wird.Es ist erfreulich, dass eine Menge herausragender Unternehmen ausder Privatwirtschaft, wie die Zhongnan Group und Zhongnan Hightechdie sino-deutsche Produktions- und Industriekooperation aktivfördern. Sie haben eine wichtige Rolle im Aufbau einer Plattform fürden internationalen Austausch in der sino-deutschenProduktionsbranche und in der Förderung einer neuen Art vonIndustrialisierung und Urbanisierung gespielt.Sören Link, der Bürgermeister von Duisburg, Deutschland sagte,dass in Duisburg dank der "Belt and Road Initiative" ein zunehmendesInteresse an der chinesischen Wirtschaft besteht. Duisburg wird zurweiteren Förderung der sino-deutschen Industriekooperation dieEntwicklung des CTC Global Offshore Science and Technology Centervollständig unterstützen. Gleichzeitig hoffe er außerdem, einestärkere Kooperation mit Zhongnan Hightech begründen zu können undmehr herausragende chinesische Unternehmen nach Deutschland bringenzu können, um den internationalen Markt zu öffnen.Xuefeng Cong, der Präsident von Zhongnan Hightech, sagte, dassZhongnan Hightech als strategischer, aufstrebender Bereich derZhongnan Group die Vision verfolgt, eine Super-Plattform für dieinternationalen Produktionsbranche zu werden. Das Unternehmen plant,"das Upgrade regionaler Branchen zu fördern und dieProduktionsbranche zum Wohlstand zu führen", indem man einen"aufstrebenden Industriepark bauen wird". Mit seinen zweiKernkompetenzen, der "Einführung von Industrieressourcen" und der"industriellen Entwicklungsdienste" hat Zhongnan Hightech sich denWeg in 42 chinesische Städte und 57 Industrieparks in China geebnetund verbindet Ressourcen aus mehr als 100.000 Unternehmen. ZhongnanHightech wird eine regionale Veränderung der Branche vollständigfördern, herausragenden Unternehmen und Unternehmern Möglichkeitenbieten, sich weiterhin für den Einsatz einer Super-Plattformeinsetzen, die die Integration von Forschungen aus Industrie undUniversitäten, die industrielle kette, Inkubation und Betrieb vonInvestments kombiniert, um Chinas Produktionsbranche zu dienen.Neben den Events am Hauptveranstaltungsort hielten die Regierungenvon Qingdao, Cangzhou, Shenyang, Zhaoqing und anderen Städtenebenfalls Gespräche mit der deutschen Delegation und ZhongnanHightech ab. Während der Gespräche konnte ein breiter Konsens inBezug auf den gemeinsamen Aufbau der "Belt and Road Initiative", dengemeinsamen Bau von Industrieparks die Zusammenarbeit an Höfen,Unternehmensinvestitionen und die Kommerzialisierung vonForschungsergebnissen an Hochschulen und Universitäten erzieltwerden, wodurch sich ein Kontaktförderungsmechanismus für diefolgende Kooperation ergibt.Der zukünftige Trend der Produktionsbranche muss eine Entwicklungder internationalen Verbindungen sein. Als einziges aufstrebendesUnternehmen, das offiziell für das CTCE-Projekt im deutschen Duisburgautorisiert ist, wird Zhongnan Hightech weiterhin den Austausch inder Produktionsbranche zwischen den beiden Parteien fördern, zurKooperation zwischen Duisburg und chinesischen Unternehmen undRegierungen in modernen Branchen, der wissenschaftlichen undtechnologischen Forschung und Entwicklung, der städtischenTransformation und des Upgradings, bei der Entwicklung vonHigh-end-Industrieparks und in anderen Bereichen fördern.