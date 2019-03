China Citic Bank: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Für die Aktie China Citic Bank stehen per 29.03.2019, 02:13 Uhr 6,08 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. China Citic Bank zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Unsere Analysten haben China Citic Bank nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Citic Bank-Aktie hat einen Wert von 87,8. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,06). Der RSI25 liegt bei 44,06, was bedeutet, dass China Citic Bank hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für China Citic Bank.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. China Citic Bank liegt mit einem Wert von 6,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt China Citic Bank damit 19,93 Prozent über dem Durchschnitt (-21,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -9,63 Prozent. China Citic Bank liegt aktuell 8,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".