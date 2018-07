China Ceramics: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In unserer neuen Analyse nehmen wir China Ceramics unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte". Die China Ceramics-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 1,62 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.Unser Analystenteam hat China Ceramics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Ceramics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Asset Management"-Branche sind im Durchschnitt um 2,23 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,95 Prozent im Branchenvergleich für China Ceramics bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,65 Prozent im letzten Jahr. China Ceramics lag 11,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

