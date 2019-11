"China Cables": Geheimdokumente belegen Menschenrechtsverstöße Chinas in Xinjiang

Hamburg (ots) - Geheim eingestufte Dokumente aus dem Inneren der chinesischenKommunistischen Partei zeigen erstmals im Detail, wie die massenhafteInternierung von religiösen Minderheiten in der Volksrepublik organisiert unddurchgeführt wird. In der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas werdennach Einschätzung von Experten mehr als eine Million Menschen in Lagernfestgehalten, weitgehend ohne gerichtliche Verurteilung. Betroffen sind vorallem Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren.Die Dokumente, die dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten(ICIJ) zugespielt wurden, belegen, dass die von der Regierung alsWeiterbildungseinrichtungen bezeichneten Lager tatsächlich abgeschottete,engmaschig bewachte Umerziehungslager sind. Die Insassen werden gegen ihrenWillen gefangen gehalten. Damit widersprechen die zugespieltenRegierungsdokumente fundamental öffentlichen Aussagen der chinesischenRegierung, wonach der Aufenthalt in den Lagern freiwillig sei. Außerhalb derLager werden den Dokumenten zufolge Uiguren gezielt überwacht mit dem Ziel, siein einer Datenbank zu erfassen.Die Unterlagen stammen aus den Jahren 2017 und 2018. Weltweit haben mehr als 75Journalistinnen und Journalisten von 17 Medienpartnern die Dokumente geprüft undausgewertet. In Deutschland waren Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR und"Süddeutscher Zeitung" an den Recherchen beteiligt. Sie werden unter demSchlagwort "China Cables" veröffentlicht.Die geheimen Unterlagen beinhalten unter anderem eine detaillierte Anweisung,unterschrieben von dem damals obersten Sicherheitschef der AutonomieregionXinjiang. Darin wird dargelegt, wie die in den Lagern internierten Minderheitenselbst bei alltäglichen Dingen wie dem Toilettengang, beim Schlafen und beimUnterricht zu überwachen sind. Auch von Züchtigungsmaßnahmen ist dort die Rede.Außerdem soll ein Punktesystem eingeführt worden sein, mit dem die einzelnenInternierten zu bewerten und selbst kleine Vergehen zu bestrafen seien.Zuletzt hatte die New York Times, die auch Teil des China-Cables-Projekts ist,über Dokumente der chinesischen Kommunistischen Partei berichtet, in denen vorallem die politische Grundlage der Repressionspolitik gegenüber religiösenMinderheiten in China thematisiert worden ist. Demnach soll das harte Vorgehengegen Muslime von Präsident Xi Jinping persönlich angeordnet worden sein. Dabeisolle "keine Gnade" gezeigt werden, zitiert die Zeitung eine Rede desStaatschefs aus dem Jahr 2014.Die "China Cables" erlauben einen tiefen Einblick in die Mechanik derUnterdrückung, die die Kommunistische Partei Chinas in der AutonomieregionXinjiang etabliert hat. Der China-Experte Adrian Zenz spricht von einer"systematischen Internierung einer ganzen ethno-religiösen Minderheit" und einem"kulturellen Genozid". Zenz hat die Dokumente überprüfen können; für ihn belegensie "im Detail, dass die Regierung seit 2017 eine Massenkampagne der Umerziehungin dieser Region durchführt, unter dem Namen der Berufsbildung". Gleichzeitig,so der Experte, "geben die Dokumente aber auch eine schockierende Gewissheit,dass das Ganze eine systematische und vor allem eine geheime Kampagne ist".Neben den Anweisungen des Sicherheitschefs umfassen die nun veröffentlichtenDokumente auch vier zusammenfassende Ausschnitte der sogenannten"Integrationsplattform für gemeinsame Einsätze", verfasst von der"Kommandostelle des Parteikomitees des Autonomen Gebietes für energischesNiederschlagen und Stürmen an der Gefechtsfront" - eine Art interneNachrichten-Plattform der Überwacher. Das Dokument zeigt, wie die KommunistischePartei Chinas gegen religiöse Minderheiten vorgeht, die nicht in Lagerninterniert sind.Die "Integrationsplattform", eine Datenbank zur Verfolgung und Beobachtungeinzelner Angehöriger von religiösen Minderheiten im In- und Ausland, ist dabeioffenbar eines der wichtigsten Werkzeuge. Um die Datenbank zu füllen, werdendemnach nicht nur Ausweise erfasst und Reisetätigkeiten überwacht, sondern auchMitarbeiter in uigurische Dörfer, zum Teil sogar in die Familien geschickt, umgenau herauszufinden, wie die Menschen über die Kommunistische Partei denken.Dazu sollen "Spezialgruppen (...) in die Haushalte eindringen, jede Personaufsuchen, sie befragen, Erkundigungen über sie einziehen und sie gründlichüberprüfen". Dabei gewonnene Informationen seien dann wiederum in die"Integrationsplattform" einzuspeisen. Einzelne Einwohner sollen zudem in"Gefahrenkategorien" eingeteilt werden: "Zu problematischen Personen, die sichvor Ort befinden, ist eine Rückmeldung über die ergriffenen Maßnahmen zu geben;zu problematischen Personen, die sich nicht vor Ort befinden, ist anzugeben, wosie sich befinden, konkret, ob sie sich im Ausland, außerhalb von Xinjiang oderinnerhalb von Xinjiang befinden, außerdem sind die Verwaltungs- undKontrollmaßnahmen anzugeben, die gegen sie ergriffen wurden."Die Anweisungen des Sicherheitschefs und die Zusammenfassungen der"Integrationsplattform" sind als "geheim" eingestuft, die mittlere von dreiGeheimhaltungsstufen innerhalb des chinesischen Verwaltungsapparats. Einweiteres Dokument ist nicht eingestuft. Es handelt sich dabei um einGerichtsurteil aus dem Jahr 2018, aus dem hervorgeht, dass ein männlicher Uigurezu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist. Die Staatsanwaltschafthatte ihm "ethnischen Hass und ethnische Diskriminierung" vorgeworfen, weil erArbeitskollegen unter anderem dazu aufgefordert haben soll, aus religiösenGründen keine Pornographie zu schauen und regelmäßig zu beten.Die Medienpartner des ICIJ haben eine gemeinsame Anfrage an die chinesischeRegierung gesendet und sie mit den Vorwürfen, die sich aus den Dokumentenergeben, konfrontiert. Diese Anfrage blieb unbeantwortet. Reporter von NDR, WDRund "Süddeutscher Zeitung" haben zusätzlich eine Anfrage an die chinesischeBotschaft in Berlin gerichtet. 