China-CEEC Expo, ZJITS und CICGF erzielen fruchtbare Ergebnisse

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die 4. China-CEEC Investment andTrade Expo (China-CEEC Expo), die zusammen mit dem 20. China ZhejiangInvestment and Trade Symposium (ZJITS) und der 17. ChinaInternational Consumer Goods Fair (CICGF) in Ningbo in derchinesischen Provinz Zhejiang stattgefunden hat, wurde am 11. Junierfolgreich beendet.Um sich die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Siebitte hier: https://www.prnasia.com/mnr/ningbo_20180612.shtmlVideo -https://cdn4.prnasia.com/002071/mnr/201806/ningbo/video.mp4Dank den erzielten Ergebnissen, die die Erwartungen übertrafen,konnte die Expo ihre Rolle als wirkmächtige Plattform für denAustausch und die Zusammenarbeit zwischen China auf der einen Seiteund mittel- und osteuropäischen Staaten (China and Central andEastern European Countries, CEEC) auf der anderen Seite erfolgreichausfüllen.TeilnehmerZu den über 20.000 Gästen, die an der Veranstaltung teilnahmen,gehörten Regierungsvertreter aus China und aus CEEC-Staaten, 10.150Händler aus 57 Ländern und Regionen, Vertreter von weltweit führendenUnternehmen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachgebieten.AuswirkungenDie China-CEEC Expo konnte zur Verbesserung der Beziehungenzwischen China und den CEEC-Staaten eine ganze Reihe vonzukunftsweisenden Ergebnissen erzielen.Auf der dritten Ministerkonferenz für Handels- undWirtschaftsbeziehungen zwischen China und den mittel- undosteuropäischen Staaten am 7. Juni konnten nach ausgiebigen undtiefgreifenden Gesprächen vier wichtige Ergebnisse erzielt werden. Sowurde eine Initiative für die Kooperation im Online-Handel sowie eineInitiative für die Kooperation zum Austausch von Dienstleistungenvereinbart, und es wurde die Einsetzung einesKommunikationsmechanismus für offizielle Vertreter aus beidenRegionen sowie der offizielle Start der 16+1-Wirtschafts- undHandelszone als Demonstrationsprojekt beschlossen.Im Rahmen von anderen Konferenzen und Foren, darunter das 2. Forumfür Bürgermeister aus China und aus CEEC-Staaten, konnten ebenfallsVereinbarungen getroffen werden.Investitionen und KooperationsprojekteIm Verlauf der Veranstaltung wurden Geschäftsabschlüsse zuHunderten von Investitions- und Kooperationsprojekten unterzeichnet.So konnten Vertreter aus den beiden Regionen auf dem 4. China-CEECInvestment and Cooperation Symposium 117 Verträge mit einemgeschätzten Investitionsvolumen von über 10 Milliarden Euroabschließen.Gemäß den Verträgen, die während der Expo unterzeichnet werdenkonnten, wird die Provinz Zhejiang 232 Projekte im Wert von 367,5Milliarden Yuan (57,4 Milliarden US-Dollar) starten.Allein Ningbo, die Stadt, in der die einzelnen Veranstaltungen derChina-CEEC Expo ausgetragen wurden, unterzeichnete Verträge über 180Projekte.HandelsmessenAuf der 5. CEEC-Spezialmesse gab es 310 Stände für 257 Unternehmenaus den CEEC-Staaten, die ihre Erzeugnisse in insgesamt 15Produktkategorien vorstellten. Dabei führten rund 350 Einkäufer ausChina mit den Geschäftsleuten aus CEEC-Staaten Verhandlungen.Die diesjährige CICGF wartete auf einer Ausstellungsfläche von85.000 Quadratmetern mit 3.050 Ständen auf. Hier stellten 1.063Unternehmen aus 12 Ländern und Regionen 12.000 unterschiedlicheProdukte vor.Kultureller AustauschAuf der Expo fanden zudem fruchtbare Gespräche zu Themen wieTourismus und Bildung sowie zu kulturwirtschaftlichen Fragen statt.Im Rahmen der China (Ningbo)-CEEC Tourismuswoche 2018 vom 6. biszum 10. Juni trafen sich mehr als 500 Teilnehmer aus China und denCEEC-Staaten zum gegenseitigen Austausch und, umKooperationsmöglichkeiten auszuloten.Im Bereich Bildung unterzeichneten China und die CEEC-Staaten aufdem 5. China (Ningbo)-CEEC Forum für die Zusammenarbeit imBildungswesen insgesamt 17 Kooperationsverträge.Lettland war als Ehrengastland für die Organisation einer Reihevon Gesprächen und Ausstellungen in ganz Ningbo verantwortlich undveranstaltete etwa ein kulinarisches Festival und eineKunstausstellung.ÖffentlichkeitDie Veranstaltung konnte die Aufmerksamkeit einer ungeheuren Mengean Pressevertretern aus sich ziehen. Über 380 Reporter aus der ganzenWelt begleiteten den Event und stellten die einzelnen Aktivitäten ausunterschiedlichen Perspektiven vor. Bis einschließlich 11. Juniwurden insgesamt 3.757 Nachrichten und Pressemitteilungen über dieVeranstaltung veröffentlicht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705105/20180613094136.jpgPressekontakt:Jia Lu+86-574-8918-291619101810@qq.comOriginal-Content von: Information office of Ningbo Municipal Government, übermittelt durch news aktuell