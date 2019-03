China Automotive Interior Decoration: Was sagt man dazu?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Automotive Interior Decoration, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.03.2019, 17:51 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0,07 HKD.

Unsere Analysten haben China Automotive Interior Decoration nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun China Automotive Interior Decoration anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 5,88 Punkten, was bedeutet, dass die China Automotive Interior Decoration-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist China Automotive Interior Decoration hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Damit erhält China Automotive Interior Decoration eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von China Automotive Interior Decoration für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält China Automotive Interior Decoration für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist China Automotive Interior Decoration insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die China Automotive Interior Decoration-Aktie beträgt dieser aktuell 0,07 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,073 HKD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält China Automotive Interior Decoration somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (0,06 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der China Automotive Interior Decoration-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird China Automotive Interior Decoration auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.