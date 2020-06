China Automotive: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie China Automotive, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.06.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 2.56 USD.

Unsere Analysten haben China Automotive nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: China Automotive erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -7,19 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,41 Prozent im Branchenvergleich für China Automotive bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,33 Prozent im letzten Jahr. China Automotive lag 1,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der China Automotive-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,24 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 44,05, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die China Automotive sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für China Automotive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die China Automotive. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 95,31 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 2,56 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".