China Art: Aktienanalyse vom 07.07.2018

China Art weist zum 06.07.2018 einen Kurs von 0,8 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Verbraucherfinanzierung" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir China Art einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob China Art jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt China Art damit 14,19 Prozent unter dem Durchschnitt (12,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Commercial Services" beträgt 12,81 Prozent. China Art liegt aktuell 14,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Art beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,41 Prozent und liegt mit 0,18 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,59) für diese Aktie. China Art bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über China Art bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.