China Aluminum Can: Aktienanalyse vom 07.08.2018: Kommt jetzt der Schock?

China Aluminum Can weist zum 06.08.2018 einen Kurs von 1,08 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Metall- und Glasbehälter" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses China Aluminum Can auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber China Aluminum Can. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält China Aluminum Can daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält China Aluminum Can von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,42 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Containers & Packaging) von 24,97. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält China Aluminum Can auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: China Aluminum Can schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Containers & Packaging auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,99 % und somit 1,83 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,82 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".