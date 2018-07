China Agroforestry Low-Carbon: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Per 12.07.2018 wird für die Aktie China Agroforestry Low-Carbon am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0,055 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Waldprodukte".

China Agroforestry Low-Carbon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Agroforestry Low-Carbon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der China Agroforestry Low-Carbon von 0,055 HKD ist mit -8,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,05 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der China Agroforestry Low-Carbon-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt China Agroforestry Low-Carbon damit 46,7 Prozent unter dem Durchschnitt (5,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Forest & Paper Products" beträgt 5,94 Prozent. China Agroforestry Low-Carbon liegt aktuell 46,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".