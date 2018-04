China Aerospace Science & Industry Corporation nimmt an der Hannover-Messe 2018 teil (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die China Aerospace Science und Industry Corporation (im Folgenden"CASIC") nimmt wieder an der kommenden Hannover-Messe 2018 teil.CASIC wird insgesamt ca. 70 High-Tech-Produkte und -Lösungenausstellen, inklusive "Industriellem IoT und Smart Manufacturing","Intelligenz und Sicherheit", "Spezial-Equipment", "Neue Materialienund industrielle Basisteile" und "Umwelttechnik".CASIC nimmt seit 2017 schon zum zweiten Mal hintereinander an derHannover-Messe teil. Im Jahr 2017 stellte CASIC insgesamt 48technische Produkte in den drei Bereichen "Smart Manufacturing","Industriellem IoT" und "Equipment Manufacturing" aus, die großeAufmerksamkeit erregten. Bezeugt vom chinesischen Präsidenten XiJinping und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel haben CASICund Siemens AG eine strategische Kooperationsvereinbarung im BereichIndustrielles IoT und Smart Manufacturing unterzeichnet, um gemeinsamzukunftsorientierte Industrieökosysteme aufzubauen. Im Vergleich zu2017 wird CASIC ein breiteres Spektrum an Technologien und Exponatenauf der Hannover-Messe 2018 ausstellen. "Intelligenz und Sicherheit","Neue Materialien und industrielle Basisteile" und "Umwelttechnik"werden zum ersten Mal ausgestellt.In dieser Ausstellung wird CASIC die Struktur undAnwendungsökologie der INDICS industriellen IoT-Plattform in Form vonphysischen Objekten, Touchscreens und Ausstellungstafeln darstellen,um die Funktion der Plattform bei gemeinsamer Nutzung von Ressourcenund Kapazitätssynergien unter Unternehmen zu demonstrieren. Außerdemzeigt es auch die vorteilhaften Ressourcen der internen und externenPartner von CASIC im Bereich Wahrnehmungskontrolle undVerbindungsmanagement des Internets der Dinge, sowie die Fähigkeitbranchenübergreifende Ökologie und datengesteuerte Lösungen für eineGesamtlösung in Sachen industriellem Internet der Dingebereitzustellen. Bis jetzt haben sich 1,5 Millionen Unternehmen aufINDICS registriert, der ersten industriellen Internet-Cloud-Plattformin China, darunter auch über 13.000 ausländische Unternehmen. CASICwird sich im Bereich "Intelligenz und Sicherheit" auf die neuestenLösungen für die gesamte Konstruktion von intelligenter Industrie,Smart Cities, Smart Transport, Smart Pipe-Netzwerk (Pipelines)konzentrieren, sowie Sicherheitsausrüstung, einschließlich SmartBeacon mit Leuchtturm, Millimeterwellen-Sicherheitstüren, undNotfall-Masken für Rettungskräfte ausstellen. Zudem werden im Bereich"Spezielles Equipment" die folgenden Produkte ausgestellt: schwereTransportfahrzeuge, die Flugzeugträger ins Meer tragen; hydraulischeKombinationsanhänger, die der chin. Raktete "Chang 5" helfen zufliegen; Bodenradar; automatische Laser-Wire-Stripping Maschinen; Öl-und Gaspipeline-Testgeräte.In dem Bereich "Neue Materialien und industrielle Basisteile" wirdCASIC ihre Aerogel-Materialien ausstellen. Wegen der ausgezeichnetenWärmeisolations- und Wärmehaltungsleistung wurden dieAerogel-Materialien bei nationalen Großprojekten wie der TrägerraketeChang 5, dem Raumtransporter Tianzhou-1 und dem Mars-Rovereingesetzt. Im Bereich "Umwelttechnik" wird ANAO-Technologie für dieAbwasserbehandlung in Dörfern und Städten vorgestellt. DieANAO-Technologie besitzt fünf Merkmale: hohe Standards, niedrigeKosten, niedrige Emissionen, einfache Wartung und breite Anwendung.Die jeweiligen Geschäfte werden bereits im Bezirk Mentougou inPeking, der Stadt Taishan in Jiangmen, Guangdong und im Bezirk Xinhuieingesetzt.Man kann CASIC als ein ultra-großes staatlichesHigh-Tech-Unternehmen in China verstehen, mit über 500 zugehörigenUnternehmen und Institutionen, die in China und mehr als 20 anderenLändern und Regionen verteilt sind. CASIC hat in den Bereichen von"Smart Manufacturing", "Internationalem Industriellem IoT","Informationstechnologie", und "Equipment Manufacturing" starketechnische Stärken erlangt. Im Jahr 2017 belegte CASIC den 355. Platzin den Fortune Global 500 und Platz 80 in den Top 500 derchinesischen Unternehmen und erzielte einen internationalenBetriebsumsatz von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.Pressekontakt:Web: http://www.casic.comWechat: casicnewsMicroblog: http://weibo.com/CASICMs. Jili ZhuTel: +86 10 68371027Email: intl.biz@casic.com.cnOriginal-Content von: China Aerospace Science & Industry Corporation, übermittelt durch news aktuell