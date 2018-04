China Aerospace Science & Industry Corporation hat an der Industrie Messe Hannover 2018 teilgenommen / Führende chinesische Produkte auf der Weltbühne (FOTO)

Hannover (ots) -Am 23. April 2018 hat die Hannover-Messe stattgefunden. Die ChinaAerospace Science und Industry Corporation (im Folgenden "CASIC") hatinsgesamt ca. 70 High-Tech-Produkte und -Lösungen ausgestellt,darunter "Industrielles IoT und Smart Manufacturing", "Intelligenzund Sicherheit", "Spezial-Equipment", "Neue Materialien undindustrielle Basisteile" und "Umwelttechnik".CASIC hat die Struktur und das Anwendungsumfeld der INDICSPlattform demonstriert, durch Aufzeigen der Funktionen der Plattformbei gemeinsamer Nutzung von Ressourcen und Kapazitätssynergien vonUnternehmen. Zum Beispiel können sich Anwender der INDICS-Plattformüber das PC-Terminal auf der internationalen Cloud-Webseite einloggenoder den QR-Code über das mobile Terminal einscannen undkundenspezifische Informationen eingeben, um etwas zu bestellen. DasCloud-Ressourcen-Management-System CRP verwaltet und terminiert dieKundenaufträge und verteilt diese dann auf die automatisiertenProduktionslinien. Die Produktionslinien sortieren nach Erhalt derBestellung automatisch verschiedene Materialien aus, führen einevisuelle Positionierung mit dem Lasermarkierungsgerät durch undschließen automatisch die benutzerdefinierte Druckaufgabe ab. Bisjetzt sind 1,5 Millionen Unternehmen bei der ersten industriellenInternet-Cloud-Plattform in China INDICS registriert, darunter auchüber 13.000 ausländische Unternehmen.CASIC konzentriert sich im Bereich "Intelligenz und Sicherheit"auf die neuesten Lösungen in der Komplettinstallation vonintelligenter Industrie, Smart Cities, Smart Transport, SmartPipe-Netzwerken (Pipelines), sowie Sicherheitsausrüstung,einschließlich Leuchtturm-Panoramakameras,Millimeterwellen-Sicherheitstüren, und Notfallfluchtmasken. Bei derSicherheitsausrüstung sind vor allem dieMillimeterwellen-Sicherheitstüren aufgefallen.Unter den Sicherheitsausrüstungen ist vor allem der von CASICentwickelte Bodenradar aufgefallen. Der Bodenradar kannzerstörungsfreie Prüfungen an Anlagen, Pipelines und geologischenStrukturen durchführen, die 0 bis 20 Meter unter der Erde liegen,damit wird der Bodenradar auf umfangreiche Bereiche wie Eisenbahnen,Brücken, Tunneln, Flughafenbau und Prospektion angewandt.In dem Bereich "Spezial-Equipment" hat CASIC die chinesischeVersion des Transformators ausgestellt - das modulare schwereTransportfahrzeug. Die Ladekapazität eines einzelnen Pritschenwagensreicht von 35 Tonnen bis 1.000 Tonnen und es können auch mehrereFahrzeuge parallel genutzt werden. Vergleichbar mit riesigenLegosteinen wurde das selbstfahrende Fahrzeug von einem einzigenTechniker bedient, es kann sich auf und ab bewegen und um 180 Graddrehen.In dem Bereich "Neue Materialien und industrielle Basisteile"bemüht sich CASIC stetig um Innovation und hat eine Reiherepräsentativer Produkte wie Verbundrohre, Verbindungselemente undVerbundwerkstoffe entwickelt, die in der Luft- und Raumfahrt, derPetrochemie und im Schienenverkehr bereits weit verbreitet sind.Unter denen sind die ausgestellten Aerogel-Materialien von derwissenschaftlichen Gemeinschaft als Wundermaterialien, die dieVeränderung der Welt ermöglichen, begrüßt worden. Diese sindMaterialien zur Wärmedämmung, die am wenigsten Wärme leiten.Im Bereich "Umwelttechnik" zeigt CASIC Umweltschutzprodukte und-technologien in den Bereichen Atmosphären-Umwelt-Governance,Wasser-Governance, Fabrik-Umwelt-Governance und Umweltüberwachung und-erkennung.Im Interview hat WEI Yijun, der stellvertretende Generaldirektorder CASIC, drei Ziele der Teilnahme an der Industrie Messe inHannover ausgedrückt: Erstens, um die von CASIC erfolgreichentwickelten Star-Produkte und ihre technischen Stärken auf deminternationalen Markt darzustellen. Zweitens, um die rasanteEntwicklung der Luft- und Raumfahrttechnologie mit deninternationalen Anwendern zu teilen. Und drittens, um deninternationalen Partnern zu zeigen, dass CASIC offene und innovativeEntwicklung anstrebt, um Öffnung nach außen zu erweitern und dieZusammenarbeit mit den internationalen Partnern voranzutreiben.CASIC wird weiterhin Innovation, Koordination, Umweltschutz,Öffnung und gemeinsame Nutzung implementieren, und die Initiative des"One Belt One Road" Projekts aktiv umsetzen. CASIC wird gezielt aufumweltfreundliche und hochwertige Entwicklung die technologischenInnovationen kontinuierlich vorantreiben und die Transformation undModernisierung der Fertigungsindustrie beschleunigen. CASIC istbereit, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um einengrößeren Beitrag zur Förderung der globalen wirtschaftlichenEntwicklung und zum Schicksal der Menschheit beizutragen.Pressekontakt:Wechat: casicnewsMicroblog: http://weibo.com/CASICMr. Tiepeng LiuTel: +86 10 68371027Email: intl.biz@casic.com.cnOriginal-Content von: China Aerospace Science & Industry Corporation, übermittelt durch news aktuell