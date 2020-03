China 2019 im vierten Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner

Wiesbaden (ots) - Die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf diechinesische Wirtschaft rücken die Handelsbeziehungen Deutschlands mit derVolksrepublik China in den öffentlichen Fokus. Sowohl für die Importe vonProduktions- als auch Konsumgütern ist China äußerst bedeutend: Im Jahr 2019 warChina im vierten Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden nach vorläufigenErgebnissen Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staatengehandelt. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Handelspartner folgtendie Niederlande als wichtiger Lieferant von Erdöl, Erdgas und sonstigenMineralölerzeugnissen mit einem Außenhandelsumsatz von 190,4 Milliarden Euro unddie Vereinigten Staaten mit 190,1 Milliarden Euro.Warenimporte aus China im Wert von 109,7 Milliarden EuroDie Bedeutung Chinas für die deutschen Importe wird immer größer: Im Jahr 1980hatte China noch auf Rang 35 der wichtigsten Importstaaten gelegen, 1990 schonauf Rang 14. Seit 2015 ist die Volksrepublik China der Staat, aus dem diemeisten Importe nach Deutschland kommen. 2019 wurden Waren im Wert von 109,7Milliarden Euro aus China importiert, das waren noch einmal 3,4 % mehr als 2018(106,1 Milliarden Euro). Auf den Plätzen zwei und drei der wichtigstenImportstaaten lagen 2019 die Niederlande (98,7 Milliarden Euro) und dieVereinigten Staaten (71,4 Milliarden Euro).Vereinigte Staaten nach wie vor wichtigster Abnehmer deutscher ExporteWichtigster Abnehmer deutscher Exporte im Jahr 2019 waren wie bereits in denVorjahren die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 118,7Milliarden Euro exportiert. An zweiter Stelle in der Rangfolge der bedeutendstenZielstaaten für deutsche Exporte lag Frankreich (106,8 Milliarden Euro), gefolgtvon China (96,0 Milliarden Euro) auf Rang drei.Die höchsten Exportüberschüsse wies Deutschland im Jahr 2019 mit den VereinigtenStaaten (47,2 Milliarden Euro), Frankreich (40,7 Milliarden Euro) und demVereinigten Königreich (40,4 Milliarden Euro) aus. Für die Volksrepublik Chinawies der Außenhandel 2019 einen Importüberschuss aus: Insgesamt überstieg derWert der aus China importierten Waren den Wert der dorthin exportierten Waren um13,7 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Außenhandel,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 75,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4539134OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell