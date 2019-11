Chimerix: No Brainer liefert +31% in 8 Handelstagen

Und wieder ging es schneller als gedacht: Mit Chimerix (ISIN: US16934W1062) liefert der "No Brainer" des Monats November eine Performance von +31% in nur acht Handelstagen nach Empfehlung.

Der Kursanstieg über die letzten Tage erfolgte mit signifikantem Handelsvolumen. So wurden seit der NBC-Empfehlung vor weniger als zwei Wochen bei einem Kurs von 1,54 USD Aktien im Wert von rund 10 Millionen Dollar gehandelt.

NBC-Mitglieder konnten Chimerix-Papiere dennoch tagelang zu Top-Preisen entspannt innerhalb der ausgewiesenen Kaufzone erwerben, bevor sich der Kurs endgültig in höhere Gefilde verabschiedet hat.

No Brainer-Range im Eiltempo

Mit dem kurzzeitigen Überspringen der 2-USD-Marke am gestrigen Montag wurde dann auch die offizielle "No Brainer-Range" von +30% Kursgewinn auf den Empfehlungskurs offiziell erreicht - mal wieder innerhalb einiger Tage!

Trotz der bereits erzielten Gewinne wartet bei Chimerix gesalzenes Langfristpotenzial. Die beiden Late-State-Produktkandidaten des Unternehmens liefern zeitnahe Kommerzialisierungsphantasien, darunter ein Liefervertrag mit der US-Regierung für Brincidofovir zur Behandlung von Pocken. Im kommenden Jahr soll zudem der einlizenzierte AML-Wirkstoff CX-01 in die Phase 3 überführt werden.

Management und Aktienstruktur wissen bei Chimerix zu gefallen. Wer längerfristig orientiert ist, braucht sich hier also noch nicht zu verabschieden. Was zu frühe Komplettausstiege für Tränen nach sich ziehen können, haben wir unlängst bei unserem alten No Brainer IVERIC bio erlebt, dessen Wert sich innerhalb weniger Tage um fast +400% erhöhte.

Chimerix lieferte NBC-Mitgliedern schon einmal einen Verdoppler

Die Aktie von Chimerix ist NBC-Mitgliedern in bester Erinnerung: Im Mai feierte der Club schon einmal einen Kursgewinn von mehr als +100% innerhalb von nur zwei Monaten, bevor sich der NBC von dem Wert zu Recht wieder trennte. Aktuelle Handlungsempfehlungen und tiefgreifende Informationen zu Chimerix und anderen Highflyern gibt es in den wöchentlichen NBC-Ausgaben und dem exklusiven NBC-Live-Chat.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder halten selbstverständlich Aktien der hier besprochenen Unternehmen. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder beabsichtigen, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.