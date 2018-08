Chimera Investment: Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "Chimera Investment":

Am 22.08.2018 ging die Aktie Chimera Investment an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 18,83 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chimera Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chimera Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chimera Investment-Aktie hat einen Wert von 19,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,76). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Chimera Investment auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Chimera Investment.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,62 Prozent und liegt damit 5,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 4,92). Die Chimera Investment-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Chimera Investment-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chimera Investment vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 18,75 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,42 Prozent erzielen, da sie derzeit 18,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".