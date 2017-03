Chilly Gonzales kündigt Musikschule an

Hamburg (ots) - Im neuen ZEITmagazin MANN kündigt der PianistChilly Gonzales eine eigene Musikschule an. Gonzales: "Ich möchteeine Musikschule aufmachen. Ich will mein Wissen mit Menschen teilen.Ich will den Leuten die Gemeinsamkeiten verschiedener Musikstilebeibringen - deshalb analysiere ich auf der Bühne ohnehin schon sogerne Popsongs und zeige den Leuten, dass zum Beispiel Taylor Swiftähnliche musikalische Bausteine verwendet wie Mozart." Auf die Ideekam Gonzales während eines Sabbaticals 2016: "Ich glaube, ohne dasfreie Jahr wäre dieser Entschluss nicht in mir gereift."Den vollständigen Artikel senden wir Ihnen für Zitierungen gernezu. Bitte beachten Sie die Quellenangabe "ZEITmagazin MANN".Die neue Ausgabe erscheint am Dienstag, 14. März 2017; derCopypreis liegt bei 8,50 Euro.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Valerie NebeUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 1323Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell