Berlin (ots) - Sieben Schüler lernen aktuell in seiner"Gonzervatory" in Paris die Kunst der Performance / "Als Musiker hatman nur noch dann eine Chance, wenn man sich eine lebenslangeFan-Basis aufbaut und erarbeitet / Ich wünschte, ich hätte einenLehrer wie mich gehabtBerlin, 1. August 2018 - Chilly Gonzales, alias The MusicalGenius, geboren als Jason Beck, Performance-Lehrer, Klavier-Virtuoseoder Video-Artist, in jedem Fall aber Entertainer hat in Paris eineSchule namens "Gonzervatory" eröffnet. Dort wurden gerade aus 800Bewerbungen sieben Glückliche ausgewählt, die von diesemAllesverwender der Kultur in der Kunst der Performance unterwiesenwerden sollen. "Auf der Bühne muss man zum Tier werden", sagte derKanadier im Interview mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'BusinessPunk' (Ausgabe 4/2018, EVT 2. August). "Man ist ein Mensch, bis mandie Bühne betritt. Dann vergisst man alles, den Respekt vor demWerk."Wichtiger Teil des neuntägigen Intensiv-Programms ist der Umgangmit dem Publikum. Für Gonzales sind Entertainer Künstler, denenbewusst geworden ist, dass sie ein Publikum haben wollen: "Prince,Miles Davis, Man Ray, sogar John McEnroe, die haben nie in einemVakuum gearbeitet, sondern haben sich zusammen mit einem Systementwickelt, das sie neu erfunden haben oder erfinden wollen."Gonzales agiert im Musikbetrieb mehr wie ein Unternehmer dennEntertainer. Grund dafür sei, dass sein Vater ihm beigebracht habe,dass es sich lohne, lange Zeit zu scheitern, bis man etwasLohnenswertes hervorbringt. So ist sein "Gonzervatory"-Projekt zu 80Prozent durch Konzerte finanziert, die er eigens dafür gegeben hat."Ich kann schlecht nach Unterstützung von öffentlicher Seite fragen,weil ich doch so ein großes Maul habe. Damit bin ich nicht die ArtKünstler, die man gern unterstützt", sagte er 'Business Punk'.Die "Gonzervatory" ist das Ergebnis eines Sabbaticals vor zweiJahren, weil er erfahren wollte, wie es ist, wenn der Terminkalendernicht mit Deadlines, Konzerten, Alben, Kollaborationen mit anderenKünstler usw. gefüllt ist. Die Schule soll den Teilnehmern allesmitgeben, was ein Performer heutzutage braucht, also auch ganzpraktische Tipps und Tricks, beispielweise falls auf der Bühne etwasnicht funktioniert, wie es soll - eine Art Entertainer-Technik. Undals Leitlinie, dass Musik lebt und sich verändert. Gonzales ist derAnsicht, dass das Internet die Musikindustrie zerstört hat, so "...dass man wieder mit der Art, wie Musik Jahrtausende lang gelebtwurde, in Einklang ist."Gonzales wünschte sich, er hätte einen Lehrer wie sich selbstgehabt: "Einen lauten Typen, der keinen Bock auf Autorität hat undständig die Klappe aufreißt? Wenn so einer Wissen mit dir teilenwill, dann hörst Du einfach zu." Außer Lehrer sei er nun gleichDirektor, wie in den X-Men-Comics seiner Kindheit mit ProfessorXavier und den hochbegabten Kindern: "Und jetzt bin ich das -Professor X mit seinen hochbegabten Schülern, bloß mit mehr Haarenauf dem Kopf."Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation BUSINESS PUNK / CAPITAL / FOODc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell