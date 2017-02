Chillen kann man auch am Radl... - BILD

Urlaub im Fahrradsattel - vom Spanischen Jakobsweg bis anSüdafrikas Garden RouteWien (ots) - Der Drahtesel boomt auch im Urlaub? Immer mehrReisende wählen das Fahrrad während der schönsten Zeit des Jahres alsihr liebstes Fortbewegungsmittel.Die Vorteile liegen auf der Hand: frei wie der Wind, Natur undSehenswürdigkeiten so unglaublich nah.Zwtl.: Bodenständig oder Exotisch? Kein Weg zu weit, kein Ziel zufern?Besonders beliebt sind Rad-/Schiffsreisen an Rhein und Mosel,Hollands Kanälen, in die Weinanbaugebiete von Bordeaux und Champagneoder ins Po-Delta. Deutschlands Flüsse und Küsten sind berühmt fürihre wunderschönen Landschaften und kulturelle Highlights. EinePilgerreise auf dem Jakobsweg ist auch im Fahrradsattel einebesondere Erfahrung.Und wer das Abenteuer liebt - in Vietnam oder an Südafrikas GardenRoute erwartet den Radfahrer atemberaubende Natur gepaart mitreizvoller Exotik.Zwtl.: Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch sonah?Österreich entpuppt sich mehr und mehr zum Radurlaubs-Geheimtipp.In den letzten Jahren entstand ein Radwegparadies, das Seinesgleichensucht. Von Westen nach Osten, von Norden nach Süden, die Donau, dieMur, der Bodensee, der Neusiedlersee - oder wie sie alle heißen..Eines haben sie auf alle Fälle gemeinsam: eine traumhafte Landschaft,ein fantastisches Radwegenetz und herzliche Gastgeber, bei denen mansich immer wie zu Hause fühlt?Zwtl.: Rucksack-Image längst passéDer Radler von heute erwartet sich Komfort und perfektes Serviceauf der ganzen Linie.RAD + REISEN betreut den Radurlauber von der Ankunft bis zurHeimreise. Sorgfältig ausgewählte und perfekt ausgearbeiteteRadrouten, komfortable Unterkünfte, moderne Leihräder, einPannenservice und der Transport des Reisegepäcks während dertäglichen Radetappen garantieren ein unbeschwertesRadurlaubserlebnis.RAD + REISEN, Tel. 0800 0700 570 / [www.radreisen.at](http://www.radreisen.at).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:RAD + REISEN GmbHMargarete Möth+43 1 405 38 73 10mmoeth@radreisen.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19508/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: RAD + REISEN GmbH, übermittelt durch news aktuell