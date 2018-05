"Children's Safe Drinking Water": Procter & Gamble setzt sich gemeinsam mit real für Zugang zu sauberem Trinkwasser ein und erweitert die Spendeninitiative mit METRO und real (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist bis heute keineSelbstverständlichkeit und stellt in vielen Ländern ein ernsthaftesProblem dar. Millionen von Menschen weltweit müssen täglichverunreinigtes Wasser trinken, da die Trinkwasserquellen meistschmutzige Flüsse oder Brunnen sind. Gemeinsam mit starken Partnernmöchte Procter & Gamble (P&G) Bewusstsein für das weltweiteWasserproblem schaffen und setzt sich seit vergangenem Jahr im Rahmenseines globalen Children's Safe Drinking Water-Programms gemeinsammit METRO für einen Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. 2018 weitendie Projektpartner ihr Engagement auf 13 METRO-Länder sowie dieHypermärkte von real aus: Vom 1. Mai bis 30. Juni 2018 sowie inweiteren Aktionszeiträumen spendet P&G für jedes bei real gekaufteProdukt aus seinem Sortiment (unter anderem Marken wie Lenor, Ariel,Gillette, Pantene-Pro V, Pampers und Oral-B) einen Tag sauberesWasser, was etwa zwei Litern entspricht. So kann jeder Einzelne mitseinem Einkauf einen Beitrag leisten und den Wasserbedarf einerfünfköpfigen Familie für einen Tag sichern.*Sauberes Trinkwasser verbessert die LebensqualitätWeltweit hat P&G im Rahmen des Children's Safe DrinkingWater-Programms bislang mit 150 Partnern zusammengearbeitet und 13Milliarden Liter sauberes Wasser für Menschen in Not zur Verfügunggestellt. Die Technologie des Programms - der Purifier of Water Pack- ist simpel: In nur 30 Minuten können 10 Liter potenziell tödlichesWasser zu hygienischem und sauberem Trinkwasser aufbereitet werden.Alles, was man zur Wasserreinigung benötigt, sind ein Eimer, einLöffel und ein Tuch - und ein P&G Purifier Pack.Die Wasseraufbereitungspakete haben unter anderem das Leben der16-jährigen Kambodschanerin Sok Chea aus der ländlichen ProvinzKampong Thom verbessert. Sok und die Dorfbewohner beziehen ihrTrinkwasser aus der einzigen örtlichen Wasserquelle: einemmalerischen Fluss, der über die unschöne Wahrheit hinwegtäuscht, dasssein Wasser schmutzig und verunreinigt ist. Bei den Dorfbewohnernführt das Wasser häufig zu Durchfallerkrankungen, die wiederumFehltage in der Schule und am Arbeitsplatz zur Folge haben. Mithilfeder P&G Purifier of Water-Packs kann das abgeschöpfte Flusswassergereinigt und der Zugang zu sauberem Trinkwasser sichergestelltwerden. Sok nutzt die Wasseraufbereitungspakete von P&G seit vierJahren und unterstützt ihre Gemeinde, indem sie über die Bedeutungvon sauberem Trinkwasser informiert. Sie zeigt Grundschülern desOrtes, wie man das Pulver mischt, verrührt und das Wasser filtert, umschmutziges Wasser in Trinkwasser zu verwandeln. DieAufklärungsarbeit vor Ort schafft Bewusstsein für die Wichtigkeit vonsauberem Wasser und verbessert so die Lebensqualität allerDorfbewohner.Auch Allison Tummon-Kamphuis, Leiterin des P&G Children's SafeDrinking Water-Programms, weiß, wie wichtig der Zugang zu sauberemTrinkwasser ist: "Sauberes Wasser kann die Gesundheit von Menschenverbessern und damit Kinder unterstützen, in die Schule zu gehen undbessere ökonomische Möglichkeiten für ihre Familien schaffen. Wirsind stolz darauf, P&G's Wasseraufbereitungstechnologie zur Verfügungstellen zu können, um das Leben von Millionen Menschen weltweit zuverändern."Weitere Informationen zum Programm finden sich unter www.csdw.org.* Für jedes P&G Produkt, das bei real ab vom 1. Mai 2018 bis 30.Juni 2018 und in weiteren Aktionszeiträumen gekauft wird, spendet P&Geinen Tag sauberes Trinkwasser ($ 0.02) an die Children's SafeDrinking Water-Stiftung. Children's Safe Drinking Water ist einegemeinnützige Stiftung, die von der Greater Cincinnati Foundationverwaltet wird. Laut World Health Organization entspricht dertägliche Wasserbedarf pro Person 2 Litern, die die Kinder und derenFamilien in Form von P&G Wasseraufbereitungspacks ("P&G PurifierPackets") erhalten.Über das Children's Safe Drinking Water-Programm:Seit März 2017 setzt sich P&G in Zusammenarbeit mit METRO imRahmen der Initiative "Children's Safe Drinking Water" mit einerSpendenaktion dafür ein, Hilfsbedürftigen und in Not geratenenFamilien und insbesondere Kindern rund um den Globus Zugang zusauberem Trinkwasser zu sichern. Im Jahr 2017 haben bereits METROCash & Carry Märkte in 12 Ländern an der Aktion teilgenommen und soüber 2 Millionen Liter sauberes Wasser für bedürftige Menschen aufder ganzen Welt gesammelt. 2018 weiten die Projektpartner ihrEngagement auf 13 Länder der METRO aus. Während verschiedenerAktionszeiträume spendet P&G für jedes P&G Produkt, das bei METROCash & Carry und bei real verkauft wird, einen Tag sauberesTrinkwasser.Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®,blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head &Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olaz®, OldSpice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® undWick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationenüber P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com undwww.twitter.com/PGDeutschland.Über METRO:METRO ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß-und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv undbeschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. DasUnternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen undinternationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mitseinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowieBelieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO dieStandards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen undtragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de.Über real:Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real 282 SB-Warenhäuserin Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, einLebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. ImGeschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,2 Mrd. Euro. 